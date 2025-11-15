Rallentamento del mercato del lavoro territoriale beneventano. Secondo il report Excelsior Unioncamere, Ministero del Lavoro nel trimestre novembre, dicembre, gennaio sono 4.270 le assunzioni: 190 in meno rispetto all’anno scorso quando furono 4.460. Rallentamento anche su base mensile con 1.530 assunzioni nel novembre 2025, in termini previsionali e invece 1.560 nel novembre 2024. Ruolo trainante per il comparto servizi con il 67,5 delle immissioni.

