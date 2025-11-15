Revocata concessione immobile nel terminal tpl su gomma del rione Libertà ad imprenditore che non si è immesso nel possesso del bene e nell’esercizio dell’attività commerciale prefigurata: a prenderne atto con avulsione all’amministrazione comunale della cauzione versata dall’aggiudicatario atto determina del Comune di Benevento, che ricostruisce i passaggi della vicenda. Vicenda, in cui uno degli snodi critici è stato rappresentato dalle condizioni in cui versava l’immobile in questione causa lasciti deteriori di plurimi atti di vandalizzazione del sito.

