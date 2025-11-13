La “contestazione di una causa di incompatibilità sopravvenuta al sindaco” sarà oggetto di una seduta del Consiglio comunale che si svolgerà oggi, in sessione straordinaria, a partire dalle ore 18:30, presso Palazzo San Francesco di Sant’Agata de’ Goti.

Tanto ai sensi dell’articolo 69 del Decreto legislativo 267/2000. La situazione, come evidente, riguarda l’attività professionale del sindaco Salvatore Riccio, come noto alto funzionario del Ministero dell’Economia. Il medesimo, in particolare, per effetto di apposito Dpcm, è stato confermato nel ruolo di Direttore generale territoriale della Ragioneria dello Stato per la Campania e per la Basilicata.

