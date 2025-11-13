9,7 milioni di euro. Sono i fondi assegnati dalla Regione al Comune di San Giorgio del Sannio per rifare i plessi scolastici di via Bocchini che ospitano le classi di elementari e medie del ‘Montalcini’. Due edifici con grosse problematiche sotto il profilo della vulnerabilità sismica, che ora saranno abbattuti per lasciare spazio a un nuovo complesso edilizio.

Il decreto dirigenziale numero 61 del 5 novembre ha posizionato San Giorgio nell’elenco dei beneficiari. La notizia è stata annunciata ieri attraverso la pagina Facebook dell’ente: la fonte del finanziamento è il programma ‘Scuola viva in cantiere’, a valere sulle risorse Fesr 2021-2027.

