“Siamo in campo per sostenere un candidato autorevole come l’onorevole Cirielli, che ha fatto bene sia nel corso della sua vita privata, generale di divisione dell’Arma dei carabinieri, ma soprattutto come politico, come presidente della Provincia di Salerno, straordinario come viceministro degli Esteri che sta onorando molto il nostro Paese nel mondo, e sono sicuro che farà bene il Presidente di questa Regione, perché è certo che farà il Presidente di questa Regione”.

Il presidente nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa accompagnato dal responsabile regionale Antonio Dell’Aquila e dall’ex deputato Nunzio Testa, è a Benevento per promuovere la lista di partito.

