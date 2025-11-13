Più di cento partite insieme all’Udinese tra Serie A e coppe nella sua vita da calciatore, oltre all’esperienza in Europa.

Nell’attacco bianconero di Pasquale Marino in quelle tre stagioni friulane c’era spazio anche per Antonio Floro Flores, oggi nuovo allenatore del Benevento, chiamato alla prima avventura da tecnico tra i professionisti. Un battesimo non da poco per l’attaccante napoletano, osservato a distanza dal tecnico con cui ha condiviso più volte il campo in carriera: “Una scelta di grande responsabilità – ha dichiarato Marino a Il Sannio Quotidiano – sia del club sia dello stesso Floro Flores: accettare una situazione del genere vuol dire avere voglia di esprimere le proprie qualità. Non prende una squadra in difficoltà, o magari in un periodo di crisi in cui sei costretto a cambiare. Così è sorprendente e le responsabilità ci sono: dire di sì però vuol dire avere la voglia e la personalità per cercare di migliorare le cose. Glielo auguro, perché è giusto dare spazio ai giovani”.

