Molto tesa e sempre più complicata la vertenza dei 55 dipendenti della Hanon Systems, azienda coreana, parte del gruppo Hankook dopo l’acquisizione nel novembre 2024.

Parliamo del polo produttivo per componenti automotive di contrada Olivola, a Benevento.

Una crisi deflagrata a inizio anno e poi ricomposta con l’impegno emerso e apparentemente consolidato in tavolo confronto datoriale, rispetto il passaggio cantiere e la titolarità dell’insediamento produttivo, che avrebbero dovuto fornire garanzie per il futuro dei lavoratori.

