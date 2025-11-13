“Siamo qui per cambiare le cose. Vogliamo una Campania sicura, dove chi ha figli non deve avere paura e chi delinque deve andare in carcere”.

Con queste parole il generale Roberto Vannacci, vicesegretario federale della Lega, ha aperto il suo intervento a Benevento. Con lui il coordinatore regionale della Lega, Gianpiero Zinzi, e i candidati al Consiglio regionale, Luigi Barone e Teresa Ciarlo. Ed è stato proprio Barone a richiamare l’attenzione sulle difficoltà del territorio sannita: “La nostra provincia – ha detto – è indietro in tante classifiche ma ha enormi potenzialità. Paga le conseguenze di una politica che per cinquant’anni ha prodotto pochi risultati. Ma oggi le cose possono cambiare: in Regione Cirielli vincerà e vincerà anche grazie al contributo determinante della Lega”.

