Si fa sempre più concreto il percorso che porterà alla cantierizzazione del grande impianto di depurazione della città di Benevento, con nuovo passaggio procedurale amministrativo presso l’Ente Idrico Campano: è arrivata l’autorizzazione definitiva al progetto, che prevede investimento per circa 40 milioni, che segue l’approvazione del progetto in conferenza servizi.
Un progetto modificato rispetto quello preventivato inizialmente, ma invariato nella filosofia di fondo, quella di coprire l’intero fabbisogno nella lavorazione degli scarichi fognari.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia