Posto giusto e soprattutto momento giusto. E’ ciò che si augura Antonio Floro Flores che, dopo l’investitura di martedì e i primi contatti positivi col mondo giallorosso, ha iniziato ieri mattina l’avventura come nuovo allenatore del Benevento. Prima esperienza su una panchina professionistica per il tecnico napoletano che, abilitatosi nel 2022, ha diretto solo formazioni giovanili, comprese l’Under 17 e la Primavera della Strega. Ora il salto in prima squadra e una sfida tanto impegnativa quanto stimolante, perché gli tocca provare a fare meglio del suo predecessore che ha fatto viaggiare questo gruppo alla velocità di crociera di due punti a partita e che è stato silurato con il Benevento a sole due lunghezze dalla vetta. Missione tutt’altro che semplice, ma Floro Flores – che è vincolato al club giallorosso da un contratto fino al 2026 e che, se le cose dovessero andare bene, potrebbe anche rinnovare con tanto di adeguamento dell’ingaggio – si è presentato con il sorriso dei giorni migliori e soprattutto con le idee chiare sin dal primo allenamento, diretto ieri mattina sotto lo sguardo attento del patron Vigorito e del direttore sportivo Carli. Pochi dubbi su quello che sarà il modulo, il 4-3-3 che è un marchio di fabbrica della nuova guida tecnica della Strega.

