Sì alla Denominazione comunale di origine del Comune di Sant’Arcangelo Trimonte.

L’istituzione della DeCo è stata sancita dal Consiglio comunale, nella seduta del 3 novembre scorso, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare le attività, i prodotti agro-alimentari e le tradizioni locali del territorio. Uno dei riferimenti normativi utilizzati dall’amministrazione comunale è la Legge regionale 7 del 2021, nata per promuovere e sostenere le produzioni tipiche locali e le filiere agroalimentari di qualità.

