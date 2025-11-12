Un intervento complesso e di non semplice esecuzione ingegneristica quello relativo all’implementazione del prefabbricato modulare a forte caratterizzazione antisismica per il nuovo complesso edilizio ‘Torre-Sala’.
Struttura che sorgerà nell’area della vecchia “Federico Torre” in unico complesso con la primaria “Nicola Sala”, ma in cui stanno emergendo negli ultimi giorni incoraggianti elementi di accelerazione, in particolare per quanto riguarda il lavoro di posizionamento delle gigantesche armature per le fondazioni.
