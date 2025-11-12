Eseguita ordinanza da parte dei Carabinieri di Benevento – emessa dal Gip i di Benevento – di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e dai prossimi congiunti della stessa con la prescrizione di mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla persona offesa e l’applicazione del braccialetto elettronico- nei confronti di un 41enne residente nell’hinterland beneventano, accusato di atti persecutori ai danni della ex compagna.
