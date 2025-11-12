Migliori sushi d’Italia: il Gambero Rosso premia ancora una volta Japit

Gambero Rosso premia i migliori sushi d’Italia: Japit di Mario Cangiano conquista nuovamente le tre bacchette e conferma la sua posizione d’eccellenza in Campania nella nuova edizione della Guida 2026.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione della Guida Sushi 2026 di Gambero Rosso, tenutasi ieri mattina presso lo Spazio Field di Palazzo Brancaccio a Roma, Japit di Mario Cangiano è stato nuovamente premiato con le tre bacchette.

Una selezione molto rigorosa – come sottolineato dagli addetti ai lavori – che ha, però, confermato Japit di Mario Cangiano tra i migliori sushi d’Italia.

