Un fulmine a ciel sereno solo in apparenza. Il Benevento esonera per la seconda volta in nove mesi Gaetano Auteri: una decisione che era nell’aria da giorni e che è stata ufficializzata nel primo pomeriggio di ieri, quando la società ha comunicato l’avvicendamento tra il tecnico siciliano e Antonio Floro Flores che in pochi mesi passa dall’Under 17 alla prima squadra, con la Primavera come tappa intermedia. Una scelta maturata nel silenzio già la scorsa settimana, dopo il pari interno con il Sorrento che ha fatto seguito alle due sconfitte consecutive tra campionato e Coppa, e l’impressione che Auteri sia andato in panchina domenica sera allo ‘Zaccheria’ con il destino già segnato. Tanto è vero che a nulla è servita la netta affermazione con il Foggia che ha permesso ai giallorossi di ritrovare un successo in trasferta che mancava da due mesi e di riavvicinarsi alla vetta, ora distante due punti.

