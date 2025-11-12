In campo per contrastare i blocchi di potere, del centrosinistra e del centrosinistra. Campania Popolare si presenta. E il suo candidato presidente Giuliano Granato spiega: “La presenza di Campania Popolare ha una ragione molto semplice: noi non combattiamo contro il centrodestra e il centrosinistra, ma di fronte abbiamo un blocco di potere che è trasversale agli uni e agli altri. Siamo a Benevento, dove c’è Mastella che più volte ha appoggiato la destra, che è stato appoggiato dalla destra, ora si candida a sostenere Roberto Fico che dovrebbe essere la sinistra”. Questo blocco di potere, secondo Granato, garantisce il futuro a poche persone, “ai figli di…, a Pellegrino Mastella, ad Armando Cesaro, a Piero De Luca, cioè ai figli di quelli che in questa regione hanno comandato e l’hanno distrutta”. Campania Popolare, invece, si presenta perché intende garantire il futuro ai figli di nessuno, cioè i figli dei lavoratori e delle lavoratrici che altrimenti saranno costretti a subire o ad emigrare, che purtroppo è il destino comune non solo di una generazione, ma di sempre più persone, giovani e meno giovani.

