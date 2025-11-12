E’ stata una serata alquanto movimentata quella organizzata dal Movimento civico per l’ospedale di Sant’Agata de’ Goti per discutere, alla presenza dei candidati al Consiglio regionale, della questione Sant’Alfonso. Dopo le posizioni dei vari esponenti, la dialettica si è accesa in appendice in uno scambio sull’asse Barone-Cacciano. “Ho invitato il candidato del Pd a restare sul tema della sanità – ha evidenziato Barone – Le mie parole “Parla dell’ospedale!” volevano riportare il dibattito sul merito, non certo accendere gli animi suscettibili di chi evidentemente preferisce evitare l’argomento”.
