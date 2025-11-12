L’8 e 9 novembre si è svolta a Cerreto Sannita l’edizione 2025 del “Regional Tornianti… e oltre”, che ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico e operatori del settore, con la presenza di venti maestri tornianti provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero. La manifestazione si conferma un appuntamento di rilievo nel panorama della ceramica artistica e della formazione artigianale.

All’interno del programma, particolare rilievo ha rivestito la mostra “Ceramiche di Basilicata e Cerreto Sannita”, che ha visto la partecipazione delle città di Matera, Calvello e Grottole insieme a Cerreto Sannita. L’esposizione ha evidenziato il valore culturale del patrimonio ceramico dei territori coinvolti, favorendo un confronto sulle rispettive tradizioni e sulle prospettive di sviluppo condiviso.

