Dalla finale scudetto con l’U17 alla panchina della prima squadra in 154 giorni. Antonio Floro Flores ha vissuto mesi intensi con i colori giallorossi, fino alla settimana più importante della sua nuova vita da tecnico: domenica al “Vigorito” l’ex attaccante vivrà il suo secondo esordio tra i professionisti, quello da allenatore. Un doppio salto in pochi mesi per il 42enne napoletano, fino alla mattinata di ieri guida tecnica della Primavera del Benevento: con i giallorossini 12 punti raccolti in 8 partite, l’ultima lo scorso sabato contro il Pescara prima di ritrovarsi, a distanza di tre giorni, allenatore della prima squadra.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia