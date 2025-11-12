Bambina si sente male a scuola, interviene l’elisoccorso

Elisoccorso in azione a Sant’Agata de’ Goti nella giornata di ieri. Ad essere prelevata una bambina di un paese limitrofo che avrebbe accusato, nel pomeriggio, un malore mentre si trovava tra i banchetti della Scuola dell’Infanzia.

Resesi conto della situazione, le maestre hanno trasportato la bimba presso il Pronto soccorso del Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e qui, stabilizzatala, è stata disposta la staffetta in ambulanza presso l’Ugo Ievoli.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia