“Essere lì dove serve“: è questo il claim sposato in pieno daI Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ha firmato, nei giorni scorsi, il decreto di istituzione di un Distaccamento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino a San Martino Valle Caudina.

Ieri, intanto, presso l’Oratorio parrocchiale, la presentazione del progetto. Presenti il Ministro dell’ Interno Matteo Piantedosi, il Sindaco di San Martino Valle Caudina Pasquale Pisano, i vertici nazionali e regionali del Cnvvf, ed il Comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino Mario Bellizzi. Vincente la sinergia tra i Vigili del Fuoco e l’Amministrazione comunale di San Martino Valle Caudina, in breve tempo si giungerà all’ apertura della nuova sede, puntando l’attenzione anche sui brevi tempi di realizzazione. Un investimento del Ministero dell’Interno che porterà alla realizzazione di una caserma all’avanguardia in grado di intervenire prontamente sui Comuni della Valle Caudina e delle zone limitrofe.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia