Potenziati nello scorso fine settimana i controlli prevenzione dei reati da parte dei militari dei Carabinieri di Benevento. Durante l’attività sono stati controllati 120 veicoli e 150 persone, con l’elevazione di diverse contravvenzioni al Codice della Strada, nonché il ritiro di cinque patenti di guida e tre carte di circolazione.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà cinque persone ritenute responsabili di diverse violazioni. Tra queste, un 35enne è stato denunciato per aver ceduto, in più occasioni, hashish a una 27enne del capoluogo.

