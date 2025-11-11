Un momento che aspettava da tanto. Per dare risposte al suo corpo e restituire tutto ciò che aveva lasciato sul campo una settimana fa, tra quelle mani sul viso dopo un gol divorato da due passi. Nell’esultanza furiosa del suo primo gol con la maglia del Benevento c’è tutto il peso di giorni complicati ormai alle spalle. E l’importanza di una firma che sblocca una partita congelata e che ripaga anche i sacrifici più duri, finalmente un lontano ricordo.

È scoccata l’ora di Marco Tumminello in casa Strega: contro il Foggia il primo gol con la maglia del Benevento per l’attaccante classe ’98, arrivato nel Sannio sul gong del mercato estivo dopo un tira e molla che sembrava poterlo vestire di giallorosso già tra i giorni torridi di luglio, per un lieto fine che si è poi sciolto come neve al sole.

