Dopo gli annunci del sindaco Vernillo, ecco la ‘carta’ che attesta la ripartenza dei lavori di recupero di Palazzo Sersale.

Un argomento assai dibattuto a San Nicola Manfredi, dal momento che il cantiere per rimettere a nuovo l’edificio storico è rimasto fermo a lungo, nonostante l’aggiudicazione e la partenza del lavori 15 anni fa.

Vernillo a più riprese ha sostenuto di aver ‘salvato’ un finanziamento altrimenti destinato a revoca. In ultimo a metà ottobre, in relazione al parere favorevole del revisore dei conti a una rilevante variazione al bilancio di previsione, ha parlato della ripresa dei lavori di ristrutturazione.

