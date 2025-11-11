“La Meloni ha preso i voti della democrazia cristiana, noi le porteremo anche alcuni contenuti”.

E’ l’obiettivo della presenza alle regionali della Campania della Democrazia Cristiana con Rotondi. Lista che, a parere dell’ex ministro irpino, non è una sorta di ritorno alla Balena Bianca, che pure figura all’interno del simbolo. “E’ un simbolo nuovo, la Balena Bianca era etichettata la Democrazia Cristiana, noi abbiamo deciso di presentarci con questo nuovo simbolo”. Rotondi, unitamente ad Erminia Mazzoni, che porta in dote Scelta Popolare, è alla presentazione dei candidati Rosa Caccese e Massimo Cesa.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia