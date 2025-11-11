Revisione delle mappature per la classificazione delle aree su attenzione e rischio frana da parte dell’Autorità del Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale relativamente ai territori comunali di diversi enti locali campani compresi nel bacino del Liri-Garigliano-Volturno (considerando dunque anche l’affluente fiume Calore).
Riperimetrazione e riclassificazione delle aree rischio con decreti resi esecutivi (naturalmente nella concertazione istituzionale con gli enti locali) con pubblicazione sul bollettino pretorio regionale, in senso di maggiore delimitazione dei potenziali fattori di pericolo per otto circoscrizioni comunali sannite.
