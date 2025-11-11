Lo scorso 8 novembre la parrocchia di Santa Maria dei Greci di Molinara, si è recata a Roma per un pellegrinaggio verso una delle quattro Basiliche Papali maggiori.

Un’ondata di fede e gioia ha invaso Piazza Santa Maria Maggiore, trasformando l’evento in una memorabile celebrazione di comunità, musica e devozione, lasciando un segno indelebile nel cuore di ogni partecipante.

Il primo sabato di ogni mese è dedicato agli incontri Giubilari con le bande e non poteva mancare l’ultracentenaria banda ‘Città di Molinara’ che ha saputo trasformare questa opportunità in un evento per l’intera comunità civile e religiosa.

