Ieri mattina i quotidiani ‘Il Sannio Quotidiano’, ‘Metropolis’ e ‘Il Roma’ non sono arrivati in edicola.

Non una scelta voluta dalle redazioni, tantomeno una particolare forma di protesta, ma la conseguenza di un atto inquietante.

Nella notte tra domenica e lunedì quattro uomini incappucciati, armi in pugno, hanno assaltato il furgone che avrebbe dovuto consegnare le copie appena stampate al distributore, per poi essere successivamente trasportate nelle edicole.

Un passaggio che avviene quotidianamente da anni, una filiera che coinvolge tanti attori, tutti con un unico obiettivo: garantire ai lettori il diritto di essere informati in modo corretto.

Un diritto negato per motivi tutti da chiarire, ma con conseguenze che pesano su un sistema già di per sé fragile, e su aziende che riescono ad andare avanti tra tanta fatica e altrettanti sacrifici. Quegli stessi sacrifici fatti anche nella giornata di domenica, quando giornalisti e poligrafici, come sempre, hanno lavorato per fare in modo che nelle edicole arrivasse un prodotto apprezzabile.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia