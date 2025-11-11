Depuratore a Cretarossa, vicino il completamento dell’impianto

Davvero in dirittura d’arrivo il completamento dell’impianto di depurazione di Cretarossa, che servirà caseggiati e imprese nella contrada, per i reflui lì prodotti. Una infrastruttura moderna con assemblaggio di moduli integrati per un investimento complessivo di circa mezzo milione di euro per i lavori e centomila euro per altri oneri fiscali e sicurezza e spazi finanziari di riserva. Nei prossimi giorni il posizionamento dell’infrastruttura mobile di tipo scarrabile e delle vasche, un sito pensato per coprire le esigenze di un migliaio di residenti su progettazione promossa da Gesesa in interazione con il Comune di Benevento, come detto, con un investimento di circa 600mila euro.

