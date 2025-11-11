Il campo largo? A Napoli, ma a Benevento non se ne parla. Ieri sera, qualora non lo avesse inteso, l’ennesima riprova che le sollecitazioni di Mastella sono destinate a cadere nel vuoto. Anche ieri l’altro, il segretario nazionale di Noi di centro ha fatto cenno alla questione, ricordando alla coordinatrice dei 5 Stelle Sabrina Ricciardi, al Teatro De Simone per la presentazione della lista mastelliana, l’inderogabile necessità di una trasposizione dello schieramento regionale a livello locale. Ieri sera, però, c’è da registrare un episodio che va in ben altra direzione. Appresa la notizia che il sindaco aveva incaricato il suo vice De Pierro di portare i saluti istituzionali all’evento che riuniva attorno a Fico l’intera coalizione, c’è stata una levata di scudi da parte dei rappresentanti di diverse liste: è una manifestazione elettorale, il ragionamento, le istituzioni non ci azzeccano un fico secco.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia