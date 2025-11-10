Rotto il tabù in trasferta con i gol degli attaccanti ‘di riserva’, un lusso per questa categoria. La prima gioia di Tumminello, protagonista di un impatto lampo a inizio ripresa. E la seconda di Mignani, ingabbiato nel primo tempo ma decisivo nello stacco del raddoppio. Senza Salvemini, la squadra di Auteri – complice anche uno scatenato Lamesta – sa come lasciare il segno, anche lontano dal “Vigorito”. Una risposta importante, necessaria, che permette al Benevento di riprendere la sua corsa dopo qualche passo falso di troppo. Come quello di Sorrento che aveva lasciato il segno sul morale di Marco Tumminello: “Ho vissuto una settimana impegnativa dopo quel gol sbagliato – ha dichiarato l’ex Crotone nel postpartita –, so di aver sbagliato ma non mi sono demoralizzato, poi il lavoro è stato ripagato con la prestazione di oggi. E anche il gol mi ha fatto sbloccare a livello mentale”.

