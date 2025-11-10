Esito dell’avviso pubblico per attuare l’indirizzo strategico delineato con delibera di Giunta della scorsa primavera, per l’assegnazione di una licenze per il servizio pubblico Taxi e quattro autorizzazioni per l’esercizio di noleggio auto con conducente munito di autovettura, per esigenze di potenziamento del servizio, demandando al Dirigente del I Settore tutti gli adempimenti previsti per la procedura di assegnazione delle autorizzazioni.
