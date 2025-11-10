È stata una nottata decisamente convulsa quella che si è vissuta, tra sabato e domenica, in quel di Sant’Agata de’ Goti. Dove colpi di arma da fuoco sono risuonati temendosi un blitz dei ladri laddove, invece, in “azione” erano, nell’espletamento delle proprie attività lavorative, operai dell’Enel. I fatti alle 3.30 del mattino, sostanzialmente una manciata di ore prima dell’alba di domenica, quando una famiglia che vive in una zona rurale del territorio è stata svegliata da luci di torce proiettate all’interno della loro abitazione. L’anziano inquilino, affacciatosi, si sarebbe trovato nei paraggi di casa due uomini – che poi erano effettivamente due dipendenti Enel – con tanto di torcia in mano, che avevano detto di essere sul posto dal momento che da quella abitazione sarebbe venuta una segnalazione telefonica rispetto ad un guasto.

