Un visitatore che, smarrendosi ieri mattina nei vicoli del centro storico di Benevento, si fosse ritrovato a transitare per piazzetta Vari, captando il tono degli interventi fatti nell’ambito della presentazione dei candidati mastelliani alla Regione, sarebbe stato sicuramente indotto in errore: avrebbe interpretato che l’avversario da battere fosse Vincenzo De Luca più che il centrodestra. Al presidente uscente, peraltro alleato, saranno più volte fischiate le orecchie, viste le tante carenze ed omissioni addebitate al governo regionale.

Provvederà in chiusura il suo aspirante successore a spostare il tiro. Roberto Fico ha inquadrato nel mirino Giorgia Meloni, sparando a palle incatenate contro la premier. “Può venire a Napoli quanto vuole lei, una, due volte, ma per me rimarrà sempre la premier che ha avallato l’autonomia differenziata nel nostro Paese”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia