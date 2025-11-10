Vannucchi 6: Si presenta con un’uscita avventata oltre la sua area, tutt’altro che sicura. Sarà però l’unico brivido della sua partita, perché il Foggia complice anche l’inferiorità numerica non gli crea mai problemi. Clean sheet in trasferta, finalmente
Scognamillo 6,5: Pasticcia un paio di palloni rischiando grosso, sia nella sua metà campo che in fase avanzata, a supporto della manovra. Ma non concede mai spazi al diretto avversario, accorciando coi tempi giusti per ricucire le distanze. Zero rischi
