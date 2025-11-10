Di questi tempi, tocca farsi andare bene il risultato che stavolta premia pienamente il Benevento. Dopo due mesi senza vittorie in trasferta e 40 giorni senza segnare, la Strega ritrova il successo esterno allo ‘Zaccheria’ di Foggia e aggancia momentaneamente la Salernitana al secondo posto in classifica (granata in campo questa sera all’Arechi con il Crotone), conservando il ritardo di due punti dal Catania. Con il minimo sforzo e dopo un primo tempo tutt’altro che entusiasmante, la formazione di Auteri la porta a casa nella ripresa, con le reti di protagonisti inaspettati: apre Tumminello, raddoppia Mignani e chiude Talia per il 3-0 finale.

