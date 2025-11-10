La Giunta del Comune di Castelpagano, guidata dal sindaco Giuseppe Bozzuto, ha dato il via all’iter per la realizzazione di lavori alla rete fognaria.

È stato, infatti, approvato il Documento Indirizzo alla Progettazione relativo all’intervento di potenziamento ed adeguamento della rete fognaria esistente nel territorio comunale.

Come si legge nella delibera, la rete fognaria esistente nel territorio comunale presenta criticità dovute all’obsolescenza delle condotte e alla loro insufficienza rispetto alle attuali esigenze di carico idraulico. Una situazione evidenziata anche nelle relazioni dell’Ufficio Tecnico Comunale, agli atti d’ufficio.

