Benedetti tre punti. E’ ciò che avrà pensato Auteri al termine del match contro il Foggia, in cui il suo Benevento ha ritrovato la vittoria esterna dopo due mesi di digiuno, tornando anche a segnare in campo avverso, cosa che non faceva da 40 giorni. Il tecnico giallorosso non può che essere soddisfatto, sebbene la prestazione – almeno nel primo tempo – non sia stata brillantissima. Di questo, l’allenatore della Strega ne è consapevole.

