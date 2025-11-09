Momenti di paura a Pannarano nel primo pomeriggio di venerdì quando un autoarticolato ha perso il carico in prossimità di una curva lungo la strada che conduce all’abitato. Il container, evidentemente mal sistemato sul pianale, si è improvvisamente sbilanciato finendo tra la banchina laterale e la carreggiata.

Fortunatamente in quel momento non transitavano altri veicoli e l’incidente non ha provocato feriti, ma solo danni a cose. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia locale associata di Pannarano, che ha messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

