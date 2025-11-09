«Grazie alle compagne e ai compagni presenti. A me piace ancora usare questi termini», ha esordito Rosa Razzano. Gli fa eco qualche minuto dopo il segretario provinciale del Pd Giovanni Cacciano: «Anch’io come Rosa ho il piacere di pronunciare ancora questa parola. Compagno. Un termine nobile. Compagno è colui con il quale condividi il pane. Una condizione dello spirito prima ancora che della politica».

I due candidati dem alle regionali, ieri pomeriggio nella sala consiliare del Comune di Frasso Telesino per un incontro pubblico organizzato dai rappresentanti frassesi Raffaele Di Cerbo e Salvatore Lubrano, non hanno avuto timore di rispolverare un linguaggio che negli ambienti del Partito Democratico sembrava essere dimenticato.

