Un uomo di 53 anni, di Dugenta, è stato tratto in arresto nella mattinata di ieri in quanto gravemente indiziato per il reato di tentato omicidio nei confronti di due ragazzi e di porto abusivo di arma. Ad eseguire la misura i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, dando seguito ad un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del capoluogo sannita. La misura fa riferimento ad un episodio accaduto nel Giugno di quest’anno allorquando due trentenni di Dugenta che stazionavano all’interno di una Fiat Panda 4×4 erano rimasti gravemente feriti da colpi di arma da fuoco in un’area a ridosso tra i territori di Sant’Agata de’ Goti e di Dugenta.

