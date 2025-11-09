Le regionali ma con un occhio, anzi tutti e due, verso le comunali. Per alcuni esponenti dell’Unione di centro, tutti già attualmente ospitati, sia pur con ruoli diversi, nelle stanze di palazzo Mosti, l’obiettivo personale è costituito dalle amministrative in calendario tra un anno e mezzo.

La successione a Mastella è sempre più nei discorsi di assessori e consiglieri, soprattutto i primi tra i quali proliferano gli aspiranti, al punto che un messaggio di invito ad un incontro elettorale da parte di uno di loro, che sollecitava i suoi elettori a partecipare ad una riunione con il candidato Pellegrino Mastella, considerando indispensabile la presenza poiché intendeva scaldare i motori in vista delle amministrative, quindi di un’eventuale candidatura a sindaco, ha indispettito non poco un competitor che si considera predestinato. Ovviamente, nessuno di loro è legittimato a considerarsi favorito, neppure Francesco De Pierro, attuale vicesindaco.

