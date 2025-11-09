Lasciarsi alle spalle i dubbi, cambiare spartito e ritrovare serenità. La trasferta di Foggia sembra agevole solo all’apparenza: squadra in difficoltà, entusiasmo ai minimi storici e classifica compromessa. Ma il nuovo corso firmato Barilari ha già regalato una prima scintilla all’ambiente, atteso dalla supersfida contro la Strega. Di incertezze, dalla sua, la squadra di Auteri ne ha tante: due sconfitte consecutive in trasferta per Maita e compagni, tre se consideriamo anche il passo falso in coppa. Un rendimento che regala al Benevento il peggior rendimento lontano da casa nella top 15 della Serie C, tra le prime 5 classificate di ogni girone. Un vero e proprio incubo per una squadra costruita per vincere e che nelle 6 gare da ospite ha raccolto solo 7 punti, lasciandone troppi per strada. Le distanze in classifica si possono ancora ricucire ma urge un cambio di rotta in quelle gare che continuano ad evidenziare le incertezze della Strega.

