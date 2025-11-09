E’ arrivata al capolinea la procedura di gara per l’affidamento del maxi appalto che consentirà al Comune di Apice di completare l’acquedotto e dotare in questo modo tutte le contrade di una rete idrica. Parliamo di un progetto da 8 milioni che, tra le altre cose, prevede un sistema di telecontrollo utile a migliorare anche la distribuzione della risorsa. “Finalmente”, il commento del sindaco Angelo Pepe, “si vede la fine di una riorganizzazione del territorio”.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia