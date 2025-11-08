Continua l’operazione di ampliamento dei civici cimiteri di Sant’Agata de’ Goti assecondando quella che, in tal senso, è una richiesta costante che viene dalla comunità locale. La Giunta comunale, infatti, ha acceso il disco verde ad un nuovo progetto – ratificato allo stadio esecutivo – con il quale si va a prevedere la realizzazione di ulteriori 200 loculi presso il cimitero del capoluogo. Questo quanto si ricava dalle conclusioni dell’atto deliberale numero 145 dello scorso 3 novembre.
