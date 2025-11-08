A inizi 2000 la Provincia di Benevento progetta un’area verde da realizzare a San Giorgio del Sannio. Una nuova ‘cornice’ per la pista di pattinaggio, all’angolo tra via Cesine e viale Manzoni. Nel 2002 vengono piantumati dieci frassini lungo il ramo finale di via Manzoni, mentre accanto all’impianto nasce un boschetto composto da aceri, bagolari, tigli, alberi del tulipano e liquidambar – piante già adulte – e un aiuola alla francese con piante tappezzanti. Un pozzo e un impianto di irrigazione assicurano, quantomeno nei primi anni, una manutenzione regolare. Questa piccola macchia verde, in mezzo a una distesa di cemento, è stata cancellata con l’inizio dei lavori per ammodernare la struttura sportiva. Un cantiere aperto con un finanziamento da 700 mila euro.

