Interventi su infrastrutture viarie interne e interconnessione esterna, sistema idraulico urbano, consolidamento del territorio rispetto al rischio idrogeologico, valorizzazione e implementazione dei livelli di sicurezza del patrimonio scolastico ed edilizio pubblico. Sono questi gli assi strategici del Piano triennale opere pubbliche approvato con atto di Giunta comunale di Benevento guidata dal sindaco Clemente Mastella, per un volume fabbisogno finanziario previsto per 460 milioni di euro, e una calendarizzazione che riguarda il triennio 2026-2027-2028.

