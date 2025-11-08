Prima un incontro presso il convento per riabbracciare Padre Sergio, un frate cappuccino conosciuto decenni fa. L’ex premier Giuseppe Conte è a Pietrelcina, il paese del Santo con le stimmate. Approfitta di questa tappa del suo tour elettorale in Campania per rivedere uno dei monaci frequentati in gioventù: “Dovete sapere che io ho uno zio diretto che è un frate cappuccino presso il convento di San Giovanni Rotondo, quindi con molti di quei confratelli sono cresciuto, c’è anche un rapporto, amicizia di famiglie, in particolare con padre Sergio che non vedevo da tantissimi anni, mi ha fatto particolarmente piacere potermi intrattenere con lui”.

