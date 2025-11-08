Resta un problema aperto quello dell’impatto su nuclei familiari, in particolare quelli fragili sul piano economico sociale, del caro utenze energetiche: infatti nonostante un rallentamento le quotazioni e i pagamenti utenze sono più che raddoppiati dal 2022 ad oggi. Da qui lo sforzo del Comune di Benevento di destinare risorse, finalizzato al pagamento delle utenze domestiche, denominato “Fondo bonus bollette” a favore di persone o nuclei familiari in condizioni di disagio economico, residenti nel Comune di Benevento e intestatari di una fornitura (gas, energia elettrica).

