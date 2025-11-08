L’incrocio può pesare parecchio nella storia di questo campionato. Non tanto per la consistenza di un avversario che si trova a fare i conti con una situazione a dir poco caotica, con un nuovo allenatore e senza l’appoggio della tifoseria, quanto più che altro per il fatto che il Benevento non può permettersi più passi falsi, a maggior ragione dopo essersi fatto togliere di tasca due punti pesantissimi dal Sorrento domenica scorsa, pareggio amaro che fa seguito alle due sconfitte consecutive rimediate tra campionato e Coppa. Serve un cambio di passo, specialmente in trasferta dove la formazione giallorossa ha raccolto solo due vittorie e collezionato tre ko, non vince da quasi due mesi e non segna un gol da 40 giorni. Foggia può essere l’occasione giusta per invertire la tendenza: non dovesse accadere, diventerebbe complicato respingere i venti di crisi che si affacciano minacciosi all’orizzonte.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia